Senado aprova PEC que prevê aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde; veja o que muda

PEC seguiu tramitação normal na Casa por determinação do presidente Davi Alcolumbre (União-AP). Waldemir Barreto / Agência Senado

O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (14), proposta de emenda à Constituição (PEC) que cria a aposentadoria especial para os agentes de saúde. Os senadores aprovaram a proposta em dois turnos com 73 votos favoráveis e apenas um contra, do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), segundo o jornal O Globo.

A PEC, considerada uma pauta-bomba, segue para promulgação do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pois já foi aprovada na Câmara. O governo federal analisa se deve levar o caso ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O que está previsto na PEC

O texto cria regras especiais de aposentadoria para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Pela proposta, esses profissionais poderão se aposentar aos 57 anos, no caso das mulheres, e aos 60 anos, entre os homens, desde que tenham completado 25 anos de contribuição na atividade.

Atualmente, valem as regras gerais da Reforma da Previdência, que estabelecem idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.

Regras de transição

A PEC também prevê uma transição para os profissionais que já atuam na área. Quem completar 25 anos de contribuição até 2030 poderá se aposentar aos 50 anos, no caso das mulheres, e aos 52 anos, no caso dos homens.

Depois disso, a idade mínima aumentará gradualmente:

Até 2030 : 50 anos (mulheres) e 52 anos (homens)

: 50 anos (mulheres) e 52 anos (homens) Até 2035 : 52 anos (mulheres) e 54 anos (homens)

: 52 anos (mulheres) e 54 anos (homens) Até 2040 : 54 anos (mulheres) e 56 anos (homens)

: 54 anos (mulheres) e 56 anos (homens) A partir de 2041: 57 anos (mulheres) e 60 anos (homens)

As regras valem tanto para trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) quanto ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Regra de pontos para servidores públicos

Para servidores vinculados ao RPPS, a PEC cria uma regra de transição que permite aposentadoria com integralidade e paridade salarial.

Para isso, será necessário cumprir quatro requisitos:

Idade mínima de 60 anos para mulheres e 63 anos para homens

Pelo menos 15 anos de contribuição

10 anos de exercício na mesma atividade

Pontuação mínima resultante da soma da idade com o tempo de contribuição: 83 pontos para mulheres e 86 para homens

Reconhecimento da atividade

O texto classifica o trabalho dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias como atividade obrigatória, permanente e exclusiva do Estado. A contratação temporária ou terceirizada ficará proibida, exceto em situações de emergência pública previstas em lei.

A proposta também equipara o regime jurídico desses profissionais ao dos servidores públicos efetivos. Para serem incorporados, os profissionais deverão ter sido aprovados em processo seletivo público realizado a partir de 14 de fevereiro de 2006 ou em seleções reconhecidas pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006. O prazo para a regularização vai até 31 de dezembro de 2028.

Benefício complementar

A PEC institui ainda um benefício financiado pela União para agentes aposentados pelo RGPS de acordo com as novas regras ou por incapacidade permanente decorrente de acidente ou doença relacionada ao trabalho. O objetivo é complementar a aposentadoria até o valor integral da remuneração do cargo.

Também será permitida a revisão dos benefícios de quem já se aposentou, desde que os requisitos previstos na futura emenda já estivessem preenchidos na data da concessão. No entanto, não haverá pagamento retroativo.