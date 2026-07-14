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Senado aprova PEC que prevê aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde; veja o que muda

Único voto contrário foi do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Texto prevê aposentadoria aos 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, com mínimo de 25 anos de contribuição

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Agência Senado

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