Senado aprova MP do frete após paralisação dos caminhoneiros

Sessão aconteceu nesta terça-feira no planário do Senado. Waldemir Barreto / Agência Senado

O Senado Federal aprovou a medida provisória (MP) que altera o piso mínimo do frete rodoviário. A votação aconteceu nesta terça-feira (14), após a paralisação de caminhoneiros autônomos em São Paulo. A proposta segue agora para sanção presidencial.

A comissão criada para discutir a proposta, na Caâmara dos Deputados, estipulou um piso salarial de R$ 5 mil mensais para motoristas de caminhão que percorram longas distâncias. No Senado, esse valor foi excluído, sob argumento de que ele seria inconstitucional.

Ainda existitá um valor mínimo para o frete, porém, não caberá ao Congresso interferir nos valores.

Governistas sinalizaram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetará o trecho incluído pela Câmara para dar anistia às multas aplicadas, por decisões administrativas ou judiciais, a transportadoras de cargas e motoristas por bloqueios de rodovias em 2022.

Pontos do projeto

A proposta amplia o controle e a rastreabilidade das operações de transporte por meio da emissão obrigatória do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT). O texto prevê a integração do código ao Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) e determina que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) adote medidas para impedir a emissão do CIOT em operações que estejam em desacordo com os pisos mínimos de frete estabelecidos pela legislação.



O projeto amplia a obrigatoriedade do CIOT para operações que envolvam a subcontratação de Transportador Autônomo de Cargas (TAC) ou TAC equiparado, mantendo a responsabilidade do contratante pela emissão do código por meio de instituição de pagamento habilitada.

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