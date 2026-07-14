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Senado aprova MP do frete após paralisação dos caminhoneiros

Governistas sinalizaram que o presidente Lula vetará o trecho incluído pela Câmara para dar anistia às multas aplicadas a transportadoras de cargas e motoristas por bloqueios de rodovias em 2022

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Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS