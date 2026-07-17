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RS mobiliza articulação política para tentar economizar R$ 1 bilhão por ano em renegociação da dívida com a União

Piratini quer usar dinheiro que teria a receber no futuro para aderir a plano mais vantajoso

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Gabriel Jacobsen

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