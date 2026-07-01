Política

Nos EUA

Romário diz que abrirá mão do salário de senador durante a Copa do Mundo

Senador pelo PL do Rio de Janeiro não tirou licença do cargo para comentar jogos durante a competição

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Estadão Conteúdo

Levy Teles

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS