Rede de postos de combustíveis no RJ é alvo da PF por esquema de mais de R$ 7,6 bilhões

Márcio Canella e Marcus Amim estão entre os alvos da sexta fase da Operação Unha e Carne. Prefeitura de Belford Roxo / Divulgação / @delegadomarcusamim / Instagram

Uma nova fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira (7), apura a movimentação de mais de R$ 7,6 bilhões em um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma rede de postos de combustíveis na região metropolitana do Rio de Janeiro e políticos. Etapas anteriores investigaram a ligação entre agentes públicos e grupos criminosos do Rio de Janeiro.

De acordo com o g1, entre os alvos desta sexta fase estão Márcio Canella (União Brasil), ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado, e Marcus Amim, ex-secretário estadual de Polícia Civil. Canella também é presidente do partido no Estado do Rio de Janeiro.

No total, são cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Resende, além da capital fluminense. O sequestro de bens e valores e a suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas ao grupo investigado também foram determinados pela Justiça.

Conforme comunicado da PF, além do crime de organização criminosa, os investigados poderão responder por contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro, bem como por outros crimes que poderão surgir no decorrer das investigações.

Operação Unha e Carne

Na última quinta-feira (2), o pastor Márcio Poncio foi preso durante a quinta fase da operação. Ele é investigado por possível ligação com a "máfia do cigarro".

Além dele, o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, apontado como "capo" da cúpula, e o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar também foram alvo, mas já estavam presos.

A operação começou em dezembro de 2025, com a investigação de um suposto vazamento de informações sigilosas de ações policiais contra o Comando Vermelho (CV). Estes dados, segundo a PF, teriam prejudicado operações e beneficiado investigados ligados à facção criminosa.