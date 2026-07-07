Política

Operação Unha e Carne
Notícia

Rede de postos de combustíveis no RJ é alvo da PF por esquema de mais de R$ 7,6 bilhões

Entre os alvos estão Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo, e Marcus Amim, ex-secretário estadual de Polícia Civil

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Zero Hora

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