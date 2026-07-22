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Reciprocidade não é retaliação nem "olho por olho", diz Alckmin

Com novas taxas impostas pelos Estados Unidos, governo brasileiro prepara pacote de apoio aos setores afetados e busca novos mercados

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Agência Brasil

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