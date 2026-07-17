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Recesso do Congresso começa neste sábado com projetos importantes travados; veja pautas que aguardam votação

Atividades no Legislativo ficarão suspensas entre 18 e 31 de julho. PEC da 6x1, taxa das blusinhas e PL da misoginia estão entre os temas na fila

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Mathias Boni

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