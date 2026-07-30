Quaest no RS: 48% aprovam governo de Eduardo Leite, e 42% desaprovam

Governador Eduardo Leite deixará o cargo no final do ano, após dois mandatos. Luís André / Divulgação

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra que 48% dos eleitores do Rio Grande do Sul aprovam o governo de Eduardo Leite (PSD), enquanto outros 42% desaprovam. O levantamento mostra também como está a avaliação do governo do Estado.

Veja os números:

Aprova o governo: 48%

Desaprova: 42%

Não sabe/não respondeu: 10%

Como está a avaliação do governo?

Positiva: 31%

Negativa: 25%

Não sabe/não respondeu: 3%

O atual governador merece eleger o sucessor?

Sim, merece: 38%

Não merece: 51%

Não sabe/não respondeu: 11%

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 28 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número RS-04790/2026.

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