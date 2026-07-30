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Quaest no RS: 48% aprovam governo de Eduardo Leite, e 42% desaprovam

Pesquisa mostra também que avaliação positiva do governo do Estado é de 31%, e a negativa, de 25%

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