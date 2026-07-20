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Processos por propaganda irregular quase triplicam no RS antes das eleições de 2026

TRE-RS recebeu 16 representações desde janeiro; em 2022, haviam sido seis

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Flávia Simões

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