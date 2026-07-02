"Precisamos achar algo": Vorcaro e publicitário mandaram vasculhar vida de jornalista

Daniel Vorcaro está preso por um esquema bilionário de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. Banco Master / Divulgação

Diálogos obtidos pela Polícia Federal (PF) mostram Daniel Vorcaro e o publicitário Thiago Miranda na busca por dados privados de Malu Gaspar, após investigações da jornalista sobre o Banco Master.

Segundo o jornal O Globo, as mensagens são de março e abril de 2025, quando a instituição financeira já enfrentava a crise por suspeita de operações fraudulentas e manipulação de recursos. Em novembro do mesmo ano, o Master teve a sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central (BC).

Troca de mensagens

Leia um trecho da conversa entre Vorcaro e o publicitário abaixo:

Vorcaro: Acho que você deve entrar né.

Vorcaro: Vamos ter que tentar pegar algo dessa mulher no pessoal.

Miranda: Exatamente. Ela joga baixo. Vou revirar a vida dela.

Miranda: Alguma coisa vamos achar.

Vorcaro: Obrigado, amigo.

Quer mais resultados de GZH nas suas buscas no Google? Torne essa a sua fonte preferencial clicando neste link.

Anteriormente, Daniel Vorcaro já havia tentando intimidar o jornalista Lauro Jardim, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF). O banqueiro integrava um grupo de WhatsApp chamado "A turma", no qual identificou-se uma troca de mensagens que revelava a intenção de agressão ao jornalista, diante da informação de que ele havia divulgado na imprensa "notícia contrária aos interesses" do banqueiro.

Em um dos textos, Vorcaro afirma: "Tinha que colocar gente seguindo esse cara. Pra pegar tudo dele".

Em nota, O Globo afirma repudiar "a devassa ordenada pelo investigado na vida da colunista" e diz que a troca de mensagens "revela um modus operandi do grupo criminoso, que já havia ameaçado de ato violento outro colunista do jornal."

Nas redes sociais, a jornalista se manifestou sobre o caso: "Eu continuo onde sempre estive e sempre estarei: fazendo jornalismo e levando minha vida comum e muito feliz, fiel aos meus princípios."

Leia Mais Pastor Márcio Poncio é preso em operação da PF contra lavagem de dinheiro

Relembre o caso do Banco Master

A liquidação extrajudicial do Banco Master revelou uma das maiores fraudes do sistema financeiro nacional. A Polícia Federal detalhou uma estrutura para "maquiagem" de balanços fiscais que utilizava fundos de investimento para inflar artificialmente o patrimônio da instituição.