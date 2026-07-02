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"Precisamos achar algo": Vorcaro e publicitário mandaram vasculhar vida de jornalista

Diálogos obtidos pela PF foram registrados em março e abril de 2025 e divulgados pela colunista

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