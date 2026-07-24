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Pré-candidatos ao governo do RS discutem propostas para a educação; assista ao vivo

A mediação é da comunicadora Rosane de Oliveira, com participação de Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos Pela Educação

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