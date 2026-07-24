Pré-candidatos ao governo do RS discutem propostas para a educação; assista ao vivo

Nesta sexta-feira (24), às 14h, os principais pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul participam de um painel promovido pelo Grupo RBS, em parceria com o Todos Pela Educação e com apoio do Instituto Caldeira, para apresentar e debater propostas voltadas à educação.
O encontro reúne Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB), com mediação da comunicadora Rosane de Oliveira e participação de Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos Pela Educação.