Polícia Federal recorre à Interpol para caçar bens de Vorcaro no Exterior

Aeronave de Daniel Vorcaro foi apreendida em 2025 pela Polícia Federal. Polícia Federal / Divulgação

Investigadores próximos do caso do Banco Master ouvidos pela BBC News Brasil confirmaram que a Polícia Federal (PF) acionou a Interpol para tentar localizar bens e ativos do empresário Daniel Vorcaro em outros países. A medida faz parte de uma nova frente de investigação que apura os supostos esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro da instituição.

Conforme informações da PF, a solicitação à Interpol foi feita através de uma ferramenta chamada "Silver Notice" (Alerta Prata, em tradução literal do inglês), que realiza o rastreio internacional de bens de investigados ou condenados por crimes financeiros. Com isso, as autoridades policiais dos países-alvo deverão informar a existência de propriedades registradas em nome de Vorcaro ou a ele vinculadas.

A suspeita é de que um patrimônio milionário de Vorcaro esteja espalhado por diversos países, o que poderia ser fruto das atividades criminosas relacionadas ao Banco Master. O tema também teria sido um dos pontos que impediu o avanço da delação premiada de Vorcaro, já que ele não teria colaborado em fornecer a localização de partes dos seus bens.

Caso alguma informação seja confirmada pela ferramenta da Interpol, a Justiça deverá determinar a origem dos bens, o que pode dar base para futuras medidas de bloqueio, confisco e repatriação.

A principal preocupação da PF é que Vorcaro consiga “blindar” o suposto patrimônio, vendendo propriedades ou transferindo-o para outras pessoas. Ainda segundo os investigadores, os bens do banqueiro podem ser superiores ao valor de R$ 2,4 bilhões divulgado durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, em 2024.