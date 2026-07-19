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Polícia Federal recorre à Interpol para caçar bens de Vorcaro no Exterior

Investigadores suspeitam de que dono do Banco Master tenha espalhado bens por diversos países

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