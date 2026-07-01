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Polícia Civil do DF indicia segurança de Bolsonaro que foi flagrado com a arma do ex-presidente

Estácio Leite da Silva Filho foi flagrado com a arma em uma blitz de trânsito; defesa de Bolsonaro alega que arma estaria sendo levada para conserto

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Estadão Conteúdo

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