Política

Difamação

PGR pede novo depoimento de Flávio Bolsonaro no caso de calúnia contra Lula

Procuradoria solicitou que o inquérito retorne à PF para que Flávio seja ouvido antes de emitir parecer final sobre o caso

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Estadão Conteúdo

Hugo Henud

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