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PGR defende que Bolsonaro siga em prisão domiciliar após ter arma apreendida

Alexandre de Moraes havia solicitado novo posicionamento da Procuradoria-Geral da República nesta quarta-feira, após  Polícia Civil do DF não responsabilizar 

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