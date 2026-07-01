PF investiga pessoas ligadas a Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara

Deputado já havia sido alvo de uma fase anterior. Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

Uma nova fase da Operação Rent a Car, que apura desvio de recursos públicos, foi realizada na manhã desta quarta-feira (1º) pela Polícia Federal (PF). Nesta etapa, chamada de Galho Fraco II, são investigadas pessoas ligadas ao deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara dos Deputados, que já foi alvo na segunda fase.

Segundo apuração do g1, todos os alvos são advogados, que não tiveram a identidade divulgada.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam indícios de possível esquema envolvendo agentes públicos, particulares e pessoas jurídicas supostamente utilizadas para dar aparência de legalidade à movimentação de recursos públicos. Há também indícios de possíveis tentativas de ocultação ou alteração de provas, o que pode caracterizar fraude processual.

São cumpridas medidas judiciais para coleta e preservação de elementos de prova no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais.

De acordo com a jornalista Camila Bonfim, da GloboNews, agentes da PF encontraram, no endereço de um advogado ligado a Sóstenes, dinheiro em espécie dentro de um livro falso.

Fases anteriores