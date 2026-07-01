PF investiga pessoas ligadas a Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara

Uma nova fase da Operação Rent a Car, que apura desvio de recursos públicos, foi realizada na manhã desta quarta-feira (1º) pela Polícia Federal (PF). Nesta etapa, chamada de Galho Fraco II, são investigadas pessoas ligadas ao deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara dos Deputados, que já foi alvo na segunda fase.
Segundo apuração do g1, todos os alvos são advogados, que não tiveram a identidade divulgada.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam indícios de possível esquema envolvendo agentes públicos, particulares e pessoas jurídicas supostamente utilizadas para dar aparência de legalidade à movimentação de recursos públicos. Há também indícios de possíveis tentativas de ocultação ou alteração de provas, o que pode caracterizar fraude processual.
São cumpridas medidas judiciais para coleta e preservação de elementos de prova no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais.
De acordo com a jornalista Camila Bonfim, da GloboNews, agentes da PF encontraram, no endereço de um advogado ligado a Sóstenes, dinheiro em espécie dentro de um livro falso.
Fases anteriores
Em dezembro de 2025, os deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy, ambos do PL do Rio de Janeiro, foram alvo de mandados de busca e apreensão. Na época, a PF encontrou R$ 430 mil em espécie no flat de Sóstenes, em Brasília.