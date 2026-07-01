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PF investiga pessoas ligadas a Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara

Operação apura possível esquema para dar aparência de legalidade a movimentação de recursos públicos

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