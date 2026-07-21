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PF encerra processo e decide demitir Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo

Ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, deve assinar o ato para a expulsão do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro da corporação

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Estadão Conteúdo

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