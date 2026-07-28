Política

Previsto para esta terça

PF cancela depoimento de Flávio Bolsonaro sobre suposta calúnia contra Lula após defesa apresentar esclarecimento por escrito

Caso envolve uma publicação na qual o senador comentava uma notícia sobre eventual delação premiada de Nicolás Maduro e fazia relação do tema com o presidente brasileiro

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Estadão Conteúdo

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