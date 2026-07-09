PF apreende espingarda em nome de Bolsonaro no RS

Moraes determinou a entrega de 10 armas vinculadas a Jair Bolsonaro. Sergio Lima / AFP

A Polícia Federal (PF) apreendeu, nesta quarta-feira (8), uma espingarda em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. O item estava em uma residência, e a informação sobre o paradeiro foi dada por iniciativa do próprio detentor do armamento.

Os advogados do ex-presidente já haviam comunicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o item estava no Rio Grande do Sul, após o ministro Alexandre de Moraes determinar a apreensão de 10 armas do político.

Trata-se de uma espingarda Maestro Arms Company. Ela teria sido um presente dado ao ex-chefe do Executivo.

Decisão de Moraes

Em 1º de julho, Moraes havia determinado a entrega de 10 armas vinculadas a Jair Bolsonaro. Segundo a defesa, duas já haviam sido entregues à PF e outras seis estavam com as Forças Armadas.

Os advogados solicitaram então autorização para retirada dessas armas do Exército e levá-las à Superintendência da Polícia Federal. Moraes, no entanto, determinou que a própria Força fosse responsável pela entrega do armamento.

Na segunda-feira (6), o Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília declarou ao STF que seis armas do ex-presidente foram entregues à Polícia Federal.

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Além da arma que, segundo a defesa, está em uma importadora no Rio Grande do Sul, a outra arma faltante seria a pistola que foi apreendida durante blitz em Taguatinga, próximo a Brasília — ocorrência que acabou ameaçando a prorrogação da prisão domiciliar humanitária do ex-presidente.

O que diz a PF

A Polícia Federal se manifestou por meio de nota; leia a íntegra:

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul esclarece que, na data de ontem (8/7), tomou conhecimento de que uma das armas constantes na lista da Execução Penal nº 169/DF, que tramita junto ao Supremo Tribunal Federal, se encontrava em uma residência no município de Cachoeirinha/RS. A informação foi prestada por iniciativa do próprio detentor do armamento em questão.

Diante do fato, uma equipe de policiais federais se deslocou até o local onde arrecadou a arma, uma espingarda calibre 12, que foi apreendida e encontra-se custodiada na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul.

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