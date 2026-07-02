Pastor Márcio Poncio é preso em operação da PF contra lavagem de dinheiro

Márcio Poncio foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira. Reprodução @marcioponcio / Instagram

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (2) o pastor Márcio Poncio durante a quinta fase da Operação Unha e Carne, que apura um esquema de lavagem de dinheiro entre integrantes da nova cúpula do jogo do bicho e possível ramificação do esquema junto a integrantes dos poderes Executivo e Legislativo do Rio de Janeiro.

Além do pastor, o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, apontado como "capo" da cúpula, e o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar também são alvo de mandado de prisão. Ambos já estão presos, mas o ex-parlamentar deve ser transferido do Complexo Penitenciário de Bangu para um presídio federal.

Poncio foi preso em um flat na Barra da Tijuca. De acordo com o g1, ele é investigado por possível ligação com a "máfia do cigarro", da qual Adilsinho é o suposto chefe.

As ações foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Foram cumpridos ainda 14 mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens e valores até R$ 22 milhões.

Operação Unha e Carne

A operação começou em dezembro de 2025, com a investigação de um suposto vazamento de informações sigilosas de ações policiais contra o Comando Vermelho (CV). Estes dados, segundo a PF, teriam prejudicado operações e beneficiado investigados ligados à facção criminosa.

Foi na primeira fase que Rodrigo Bacellar, presidente da Assembléia Legislátiva do Rio de Janeiro (Alerj), foi preso pela primeira vez, suspeito de vazar informações sigilosas de uma operação, que permitiu a destruição ou ocultação de provas.

Quem é Márcio Poncio

Empresário do ramo do tabaco, Márcio Poncio é pastor da Igreja da Nuvem e pai da deputada estadual Sarah Poncio (Solidariedade-RJ) e do cantor Saulo Poncio.

Em 2022, ele concorreu a deputado federal pelo Rio de Janeiro e acabou como segundo suplente. Ele também concorreu a prefeito da cidade de Três Rios, no centro-sul fluminense, em 2025, mas sem sucesso.

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Polêmicas da família Poncio

As polêmicas na família começaram em meados de 2018, quando veio à tona uma traição envolvendo a então namorada de Saulo Poncio, a atriz Letícia Almeida, e o marido de Sarah Poncio, Jonathan Couto.

Após Letícia engravidar, Saulo e ela decidiram morar juntos na casa da família. Mais tarde, após o nascimento da criança, batizada de Maria Madalena, Saulo revelou que um exame de DNA confirmou que ele não era o pai da criança. O pai da menina era o cunhado de Saulo.

Em 2019, Saulo conheceu Gabi Brandt, com quem se casou e teve três filhos. Uma relação marcada por idas e voltas e suspeitas de traição. Em 2023, enquanto ainda estava com a influenciadora, o cantor foi acusado de estupro, mas o caso foi arquivado em 2025.

Márcio e a esposa dele, Simone Poncio, os chefes da família, também estão envoltos em problemas judiciais relacionados a sonegação fiscal. Segundo o jornal O Globo, a empresa da família, a New Ficet Indústria e Comércio de Cigarros e Importação e Exportação Ltda, chegou a acumular uma dívida de R$ 430 milhões com a União em 2020.

Buscas no Google Trends

Márcio Poncio virou destaque nas buscas do Google nesta quinta-feira. Google Trends / Reprodução