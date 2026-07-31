Política

Guerra de 1864

Paraguai manifesta rejeição a declarações de Lula sobre guerra da Tríplice Aliança

Nota de repúdio foi entregue ao embaixador brasileiro em Assunção na sede do Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, nesta sexta-feira

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AFP

Estadão Conteúdo

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