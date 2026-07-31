Paraguai manifesta rejeição a declarações de Lula sobre guerra da Tríplice Aliança

O Paraguai expressou ao Brasil, nesta sexta-feira (31), seu "desagrado e repúdio" pelas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a Guerra da Tríplice Aliança, ocorrida no século 19 — episódio que afetou historicamente as relações entre as duas nações vizinhas e parceiras comerciais.
A nota formal de protesto foi entregue no mesmo dia ao embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes, pelo chanceler Rubén Ramírez e pelo vice-presidente Pedro Alliana na sede do Ministério das Relações Exteriores. A entrega do documento ocorreu após uma convocação feita durante coletiva de imprensa realizada na quinta-feira (30).
O Paraguai também reivindicou a devolução dos troféus, arquivos e documentos históricos da época que permaneceram em poder do governo brasileiro.
Lula havia dado a entender que a guerra, ocorrida entre 1864 e 1870 e que também envolveu Argentina e Uruguai, foi provocada pelo Paraguai.
— A gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil — disse há uma semana o petista, ao justificar sua intenção de aumentar o orçamento das Forças Armadas.
Uma fonte do Itamaraty disse que, durante o encontro em Assunção, o embaixador brasileiro afirmou que as declarações de Lula foram "tiradas de contexto e amplificadas".
Segundo a fonte, o embaixador também frisou a "histórica relação de amizade" entre os dois países.
O governo brasileiro não se manifestou sobre a devolução de troféus e arquivos da guerra.
Na nota, o governo paraguaio lamentou que tenham sido apresentados "de forma distorcida fatos históricos de singular relevância para o povo paraguaio".
"Os acontecimentos que marcaram profundamente a história de nossos povos devem ser abordados com responsabilidade e espírito de reconciliação, com base no respeito recíproco e no reconhecimento da complexidade dos processos que determinaram seu desenvolvimento", destacou o documento.
Lula e o presidente do Paraguai, Santiago Peña, já conversaram por telefone sobre o assunto, segundo informou o chanceler Ramírez na quinta-feira (30).
Tríplice Aliança
A Guerra da Tríplice Aliança teve início no final de 1864, quando o Paraguai decidiu apoiar um dos dois bandos da guerra civil uruguaia, cujo outro contava com o apoio do Brasil e da Argentina.
Em resposta à presença brasileira no Uruguai, o Paraguai lançou, em dezembro daquele ano, uma invasão à então província de Mato Grosso, dando assim início a uma guerra cujas consequências históricas permanecem vivas até hoje, após as importantes perdas sofridas pelo país, incluindo territórios.