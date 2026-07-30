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Guerra de 1864
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Paraguai convoca embaixador do Brasil após falas de Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança

Decisão diplomática ocorreu após o Congresso do Paraguai emitir uma carta na quarta-feira rejeitando as declarações do presidente brasileiro

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Estadão Conteúdo

Com informações da Europa Press

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