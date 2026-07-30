Paraguai convoca embaixador do Brasil após falas de Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança

Convocação ocorreu após falas de Lula sobre a origem da guerra que opôs os dois países. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai convocou o embaixador brasileiro, José Antonio Marcondes de Carvalho, nesta quinta-feira (30) para transmitir a reclamação do governo em relação a algumas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a origem da guerra que opôs os dois países entre 1864 e 1870.

A convocação do embaixador em Assunção ocorre uma semana depois de o presidente Lula ter utilizado o conflito entre os dois países — a chamada Guerra da Tríplice Aliança, na qual o Uruguai e a Argentina lutaram ao lado do Brasil — para defender a necessidade de investir em defesa e segurança.

— Gostamos da paz, mas não podemos esquecer que, certo dia, o Paraguai decidiu invadir o Brasil. Invadiram Corumbá e, ao mesmo tempo, o Uruguai e a Argentina. Essa guerra, que parecia insignificante, durou cinco anos — relembrou Lula, diante da indignação das autoridades paraguaias, que consideram errônea essa interpretação.

O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano, informou, em coletiva de imprensa, que o embaixador brasileiro foi convocado para esta sexta-feira (31), ao meio-dia, na sede do Ministério, onde lhe será entregue uma nota oficial de repúdio.

— Sempre defenderemos os interesses supremos do Paraguai — afirmou.

Ramírez ainda enfatizou que a dignidade do Paraguai não é negociável e confirmou que tanto Lula quanto seu homólogo Santiago Peña "conversaram por telefone sobre esse assunto delicado". Nesse sentido, ele ressaltou que são mais os laços que unem os dois países, destacando a cooperação entre eles em diversos campos.

Antes dessa última ação diplomática, o Congresso do Paraguai emitiu, na quarta-feira (29), uma carta rejeitando essas declarações do presidente brasileiro que, em sua opinião, "distorcem e minimizam a história", ainda mais por se tratar do que é considerado o maior conflito bélico em toda a região da América do Sul.

"A Câmara insta a que os acontecimentos históricos que marcaram profundamente nossos povos sejam abordados com sensibilidade, respeito e responsabilidade, e com espírito de reconciliação", diz a carta.

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Tríplice Aliança

A Guerra da Tríplice Aliança teve início no final de 1864, quando o Paraguai decidiu apoiar um dos dois bandos da guerra civil uruguaia, cujo outro contava com o apoio do Brasil e da Argentina.