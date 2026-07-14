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OAB pede que Moraes assegure "a comunicação pessoal e reservada" entre Flávio e Jair Bolsonaro

Na segunda-feira (13), o ministro do STF proibiu que o senador visitasse o pai por 90 dias

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