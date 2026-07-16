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Nunes Marques determina retirada de vídeo que liga Flávio Bolsonaro ao PCC

Decisão atende a pedido do PL, que alega que o conteúdo faz acusações sem respaldo em denúncias ou indiciamentos

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