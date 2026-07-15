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Nunes Marques arquiva ação apresentada por deputados do PSOL contra Bolsonaro

Decisão do STF segue entendimento da PGR, que não identificou indícios de corrupção ativa em conversa entre Bolsonaro e Kajuru

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