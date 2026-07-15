Nunes Marques arquiva ação apresentada por deputados do PSOL contra Bolsonaro

Magistrado defendeu que cabe ao Ministério Público avaliar a existência de possíveis elementos para a abertura de investigações. Fellipe Sampaio / STF,Divulgação

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou nesta terça-feira (14) uma notícia-crime apresentada por deputados do PSOL contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações são do jornal O Globo.

A ação acusa Bolsonaro de tentar interferir nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 e foi apresentada pelos parlamentares David Miranda, Fernanda Melchionna, Sâmia Bomfim e Vivi Reis.

Nunes Marques concordou com a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que concluiu não haver indícios da prática do crime de corrupção ativa na conduta do ex-presidente.

A ação foi apresentada após o vazamento de uma ligação entre Bolsonaro e o senador Jorge Kajuru.

Durante a conversa telefônica, o ex-presidente defendeu que a CPI da Covid no Senado — voltada inicialmente à apuração de eventuais negligências do governo federal durante a pandemia — também deveria investigar governadores e prefeitos.

Bolsonaro afirmou que, caso a investigação não fosse ampliada, a comissão se concentraria em integrantes de seu governo, resultando, nas palavras dele, em um relatório "sacana". O ex-mandatário ainda pressionou Kajuru, solicitando que apresentasse um pedido de impeachment de ministros do STF.

Segundo os autores da ação, Bolsonaro teria coagido um integrante do Poder Legislativo a alterar o alcance de uma investigação que poderia atingi-lo.

Por sua vez, a PGR concluiu que o telefonema representava uma "conversa informal e privada" entre o então presidente da República e o senador.

Dessa forma, em concordância com o órgão, Nunes Marques determinou o arquivamento da ação, defendendo que cabe ao Ministério Público avaliar a existência de possíveis elementos para a abertura de investigações.