Novo negocia com Podemos vice para chapa presidencial de Zema

Sigla tem como prioridade a escolha de um vice "ficha limpa". Marcello Casal Jr / Agência Brasil / EBC / Divulgação

O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou neste sábado (18) que o partido negocia com o Podemos uma eventual composição para a chapa presidencial do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, nas eleições de 2026.

Segundo Ribeiro, ainda não há definição sobre o candidato a vice, mas a expectativa é concluir as negociações até 5 de agosto, prazo final para as convenções partidárias.

A declaração foi dada em entrevista coletiva ao lado de Zema após o Encontro Nacional do Novo, realizado em São Paulo. A legenda marcou para 27 de julho a convenção que deverá homologar a candidatura de Zema à Presidência da República.

— Temos conversado com alguns partidos, em especial o Podemos. Tenho uma ótima relação com a Renata. Acho que há possibilidade de fazermos uma composição, mas ainda não há essa definição – afirmou Ribeiro.

Segundo o dirigente, a convenção delegará ao Diretório Nacional a condução das negociações para eventuais coligações até o encerramento do calendário eleitoral.

Zema afirmou ainda que o Novo pretende manter como critério para a composição da chapa a escolha de um candidato a vice "ficha limpa".

— Nós queremos um vice ou uma vice ficha limpa. Isso é fundamental para continuarmos criticando tanta coisa que está errada sem ter o rabo preso – disse.

Durante a entrevista, Zema afirmou que chega à disputa presidencial em situação melhor do que quando disputou pela primeira vez o governo de Minas Gerais, em 2018. Segundo ele, naquela eleição, sua candidatura só ganhou força após o início dos debates.

O governador avaliou que o eleitor ainda não entrou no "modo campanha" e segue mais preocupado com questões econômicas, como o custo de vida.

— A preocupação do brasileiro hoje é arrumar dinheiro para pagar a conta de energia. O brasileiro está extremamente distante do modo eleição – declarou.

Questionado sobre a estrutura política de sua candidatura, Zema minimizou a importância do apoio de prefeitos. Segundo ele, essas alianças ajudam, mas não definem o resultado de uma eleição, citando como exemplos sua vitória ao governo de Minas e a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, ambas em 2018.

O governador afirmou também que foi o pré-candidato à Presidência que mais cresceu nas redes sociais nos últimos meses e disse que continuará percorrendo o país para ampliar o conhecimento de seu nome fora de Minas Gerais.

Ao comparar sua candidatura com a dos demais nomes da direita, Zema afirmou que nenhum outro pré-candidato critica tanto os "intocáveis" quanto ele.

— Não tenho rabo preso. O Brasil precisa de um presidente que chegue lá à prova de chantagem – disse.

Como credenciais para disputar a Presidência, Zema destacou sua trajetória na iniciativa privada e as duas vitórias sobre o PT em Minas Gerais.