Política

Eleições 2026

Novo negocia com Podemos vice para chapa presidencial de Zema

De acordo como o presidente nacional da legenda, a definição deve vir à tona até o dia 5 de agosto, prazo final para as convenções partidárias

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Estadão Conteúdo

Leandro Silveira

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS