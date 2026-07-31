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Nikolas Ferreira é condenado a pagar R$ 20 mil ao PT por danos morais

Decisão judicial afirma que publicação de deputado extrapolou a crítica política ao associar, sem provas, o PT ao tráfico

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