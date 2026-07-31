Nikolas Ferreira é condenado a pagar R$ 20 mil ao PT por danos morais

A defesa de Nikolas pediu que a ação fosse rejeitada, alegando que a postagem estava protegida pela imunidade parlamentar. Duda Fortes / Agencia RBS

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) deverá pagar R$ 20 mil em danos morais ao Partido dos Trabalhadores (PT) por uma publicação no X em que chamou a sigla de "PT – Partido dos Traficantes".

Segundo o g1, a decisão da Justiça do Distrito Federal determina que Nikolas retire a publicação em até cinco dias após o trânsito em julgado, quando não houver mais possibilidade de recurso. Caso descumpra, deverá pagar uma multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 60 mil.

A defesa de Nikolas pediu que a ação fosse rejeitada, alegando que a postagem estava protegida pela imunidade parlamentar e pela liberdade de expressão.

Apesar disso, o juiz Wagner Pessoa Vieira, da 5ª Vara Cível de Brasília, afirmou que o deputado havia ultrapassado os limites da crítica política e associou o partido ao tráfico de drogas sem apresentar qualquer base factual.

"A publicação examinada foi realizada em perfil pessoal de rede social, sem indicação de fato verificável, sem referência a procedimento investigatório, judicial, dado oficial ou elemento concreto que pudesse conferir mínima base fática à associação entre o partido autor e o tráfico de drogas", escreveu o juiz na decisão.

O magistrado afirmou que a condenação não deve servir como censura ao debate político, mas para exemplificar os limites do ambiente digital.