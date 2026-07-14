"Nem a dentadura do Trump é igual essa": Lula elogia próteses feitas pelo SUS antes de decisão sobre novo tarifaço dos EUA

Donald Trump e Lula se encontraram na Casa Branca em maio de 2026. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou, durante uma audiência com líderes do setor automotivo nesta terça-feira (14), que "nem a dentadura" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é como às próteses feitas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil.

Durante o evento, segundo O Globo, o brasileiro citou o uso de máquinas para escaneamento da arcada dentária e construção das próteses no SUS. A audiência ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Igor Calvet.

— Nós compramos 880 vans para fazer ambulatório odontológico. Ou seja, já que o pobre que está no meio do mato não pode ir na cidade, no dentista, que a gente vá até ele. Inclusive, não faz mais molde de dentadura, agora escaneia a boca do cidadão e faz a prótese em uma máquina 3D. O que é uma coisa que nem a dentadura do Trump é igual essa — disse Lula.

A fala do presidente brasileiro ocorre um dia antes de o governo Trump decidir se aplica novas tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. As taxas foram sugeridas pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) em junho de 2026, após uma investigação do órgão considerar que certas políticas e práticas do governo brasileiro prejudicam o comércio norte-americano.

A investigação teve início em julho de 2025, por determinação do presidente Trump, com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que autoriza os Estados Unidos a investigarem e a retaliarem atos, políticas ou práticas internacionais que considerarem restritivos ao seu comércio.

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