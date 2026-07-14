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Trocaram sorrisos
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"Nem a dentadura do Trump é igual essa": Lula elogia próteses feitas pelo SUS antes de decisão sobre novo tarifaço dos EUA

Declaração ocorre em meio à expectativa de tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros, com decisão prevista para esta semana

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