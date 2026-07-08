“Não tem eleição ganha nem perdida”: Germano Rigotto relembra vitória improvável e derrota inesperada no RS 

Governador do Rio Grande do Sul entre 2003 e 2006, Germano Rigotto é o quinto entrevistado do Memórias do Piratini. A série especial, que integra o Conversas Cruzadas, reúne todos os ex-governadores do Estado desde Jair Soares para revisitar os principais momentos de suas gestões. A única ausência é a de Alceu Collares, que morreu em 2024.

Deputado estadual e federal antes de chegar ao Palácio Piratini, Rigotto recorda uma campanha que começou de forma improvável. Escolhido candidato pelo então PMDB a poucos meses da eleição, ele apareceu nas pesquisas iniciais com cerca de 2% das intenções de voto — os favoritos eram o ex-prefeito de Porto Alegre Tarso Genro (PT) e o ex-governador Antônio Britto (à época, no PPS). Na conversa com a comunicadora Andressa Xavier, Rigotto atribui a virada ao discurso de união em um cenário polarizado.

— Entendia que nós tínhamos que ter um processo de pacificação política do Rio Grande. Ganhei mostrando isso e assumo o governo procurando efetivamente buscar esse processo de pacificação — afirma o ex-governador, que teve o coração como símbolo da campanha e um jingle que marcou a época.

“Foi uma decisão muito difícil"

Ao relembrar o período no Piratini, Rigotto cita as finanças públicas como principal desafio. Chegou a adotar medidas rechaçadas em outros momentos, como o aumento do ICMS sobre energia, combustíveis e telecomunicações:

— Aquilo me doeu muito. Aquilo foi uma decisão muito difícil, mas tomada ouvindo toda a equipe, mostrando números e mostrando qual era a realidade que estávamos vivendo. Eu não tinha outra alternativa naquele momento.

Da consagração à derrota

Candidato à reeleição em 2006 — quando se dividiu entre o governo e a campanha —, o peemedebista liderava as pesquisas, mas acabou ficando fora do segundo turno por uma diferença de pouco mais de 17 mil votos. A escolha ficou entre Olívio Dutra (PT) e Yeda Crusius (PSDB), que acabou vencedora. Isso ele chama de aprendizado sobre a imprevisibilidade do processo eleitoral e a importância de não tratar resultados como definidos antes da votação: