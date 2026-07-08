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Memórias do Piratini
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“Não tem eleição ganha nem perdida”: Germano Rigotto relembra vitória improvável e derrota inesperada no RS 

Quinto entrevistado de série que ouve ex-ocupantes do palácio revisita a campanha de 2002, o governo e tentativa frustrada de reeleição

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