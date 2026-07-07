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"Não posso admitir": Eduardo Leite explica por que vetou fim da taxa de licenciamento de veículos no RS

Segundo o governo, extinção da cobrança anual geraria impacto de R$ 750 milhões no orçamento do Estado

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Kathlyn Moreira

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