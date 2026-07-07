"Não posso admitir": Eduardo Leite explica por que vetou fim da taxa de licenciamento de veículos no RS

O governador Eduardo Leite reforçou que a decisão pelo veto à extinção da taxa de licenciamento para veículos no Estado, após aprovação por unanimidade pela Assembleia Legislativa, foi tomada com base no impacto da medida no orçamento do Estado.

— Vamos conversar, dialogar, construir alternativas, mas simplesmente abrir mão dessa receita de R$ 750 milhões no Estado, que ainda tem um equilíbrio frágil, eu não posso admitir isso, com a responsabilidade que eu tenho com o Estado do Rio Grande do Sul — argumentou em entrevista ao Gaúcha Atualidade nesta terça-feira (7).

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O projeto previa o fim da cobrança de R$ 114,09 paga pelos proprietários de veículos para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). A justificativa da proposta era que a taxa perdeu sentido após a digitalização do documento, implementada em 2019, já que não há custos com impressão e envio.

Em contraponto, Leite frisou que, mesmo sem a emissão física, o serviço ainda é prestado e precisa ser coberto:

— Não há mais a impressão de um documento, mas os sistemas todos e os custos existem, é mais ou menos como um médico que não faz mais a receita impressa, manda digitalmente, mas a consulta existe, então você não imprime mais o documento, mas continua vendo um serviço por trás que é remunerado.

O Estado alega que, em 2021, reduziu outras taxas cobradas pelo Detran e ampliou o percentual desses recursos destinado ao Fundo Estadual de Segurança Pública. O investimento, que segundo Leite representa R$ 250 milhões, é revertido em compra de viaturas, armamentos e novas tecnologias na área.

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O governador ainda afirma que um terço da receita do Detran RS vem da arrecadação com a taxa.

— O Estado terá que tirar do Tesouro, de outras receitas, dinheiro para poder pagar o déficit que o Detran terá. Então a gente perde duas vezes, na capacidade fiscal do Estado, não consegue financiar a segurança pública com os recursos de mais de R$ 250 milhões que vão para o Fundo Estadual de Segurança Pública e ainda vamos ter que tirar dinheiro do Tesouro para cobrir os custos que o Detran tem — argumentou.