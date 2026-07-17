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"Na crise, tem que estar na linha de frente”: Eduardo Leite relembra reeleição, pandemia e enchentes no RS

Décimo, e último, entrevistado de série que ouve ex-ocupantes do palácio revisita desafios de dois mandatos e reflete sobre fim do ciclo no comando do Estado

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