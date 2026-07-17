"Na crise, tem que estar na linha de frente”: Eduardo Leite relembra reeleição, pandemia e enchentes no RS

Governador do Rio Grande do Sul entre 2019 e 2022 e com segundo mandato em exercício até o fim de 2026, Eduardo Leite é o décimo, e último, entrevistado do Memórias do Piratini. A série especial, que integra o Conversas Cruzadas, reúne todos os ex-governadores do Estado para revisitar os principais momentos de suas gestões. A única ausência é a de Alceu Collares, que morreu em 2024.

Primeiro reeleito na história gaúcha, Leite é também um dos mais jovens a assumir o Executivo — tomou posse aos 33 anos. Vereador e prefeito de Pelotas antes de concorrer ao Piratini, o bacharel em Direito é também o primeiro governador abertamente gay na história do Brasil. Durante a entrevista com a comunicadora Andressa Xavier, ele relembra as duas campanhas eleitorais, a situação fiscal e duas das maiores crises enfrentadas pelo Rio Grande do Sul: a pandemia da Covid-19 e a enchente de maio de 2024.

— Esses anos que eu tive o privilégio de liderar o Rio Grande do Sul foram anos também de especial dificuldade. A crise fiscal eu sabia que não seria fácil e que naturalmente me demandaria — reflete o governador sobre a sua primeira eleição.

Leite lembra do cenário de polarização que já se apresentava em 2018 e que se tornaria mais forte em 2022:

— Era uma circunstância política muito dura que a gente estava vivenciando ali. E esse posicionamento sobre a eleição nacional (Lula contra Bolsonaro, que não tiveram o apoio de Leite) também pressionando muito a eleição local.

“Eu sou posicionado”

Inicialmente contrário à reeleição, Leite renunciou do cargo em março de 2022 com o objetivo de disputar a Presidência da República. Em disputa interna no PSDB, o partido escolheu João Dória — candidatura que não se concretizou. Assim, o governador decidiu disputar um novo mandato para o comando do Piratini.

Apesar dos meses de liderança nas pesquisas, Leite passou para o segundo turno com pouco mais de 2 mil votos de diferença do terceiro colocado, Edegar Pretto (PT).

— As pessoas insistem. Tem que se posicionar. Eu sou posicionado. Qualquer assunto que você quiser que eu me posicione: privatização, diversidade, questões de segurança, da educação, eu tenho posicionamento. O que eu não tenho é adesão a Lula ou Bolsonaro. O mundo, a política, tudo é muito mais diverso — afirma.

"Na crise você tem que estar na linha de frente”

Leite acredita que a enchente tenha sido o período mais desafiador, pela violência com que chegou e por ocorrer apenas em território gaúcho (não havia paralelo com outros locais).