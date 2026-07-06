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Motta anuncia criação de comissão especial na Câmara para discutir PEC da maioridade penal 

Projeto altera artigo 228 da Constituição e estabelece maioridade penal para 16 anos no Brasil 

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Zero Hora

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Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS