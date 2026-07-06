Motta anuncia criação de comissão especial na Câmara para discutir PEC da maioridade penal 

Hugo Motta é o atual presidente da Câmara dos Deputados. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, determinou nesta segunda-feira (6) a criação de uma comissão especial para analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.

No entanto, a discussão não deve ser concluída antes das eleições de outubro, segundo Motta. No início do ano, a redução da maioridade penal foi incluída na PEC da Segurança Pública, mas o presidente da Câmara pediu ao deputado Mendonça Filho (PL-PE), relator do caso, que retirasse o tema do projeto para que fosse discutido separadamente.

A PEC da redução da maioridade penal já havia sido aprovada em junho pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

Junto com o anúncio da criação da comissão, Motta também afirmou, em uma publicação no X, a criação de outras três comissões especiais: a da preservação e desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, a da Contratação de Menor Aprendiz por prefeituras municipais e a do regime tributário para a cadeia de recicáveis.

Detalhes do projeto

A PEC da redução da maioridade penal estabelece que a maioridade passa a ser atingida aos 16 anos no Brasil. A partir dessa idade, a pessoa seria considerada capaz de responder criminalmente por suas ações e de sofrer sanções penais.

A medida altera o artigo 228 da Constituição, que afirma atualmente que menores de 18 anos são inimputáveis e são julgados a partir de uma legislação específica.

O que esperar agora

Com a criação de uma comissão especial para debater a PEC e a indicação de seus integrantes pelos líderes dos partidos, os deputados terão um prazo de 10 sessões plenárias para apresentar emendas ao texto.

Após o prazo, o parecer do relator, ainda indefinido, poderá ser votado na comissão. O prazo máximo de funcionamento da comissão especial é de 40 sessões plenárias.

Caso a PEC não seja analisada, o presidente da Câmara pode levar o projeto diretamente ao plenário da Casa para ser votado.

No plenário da Casa, são dois turnos de votação, em que serão necessários ao menos 308 votos favoráveis dos 513 deputados.