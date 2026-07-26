Morre aos 95 anos Octavio Gallotti, ex-presidente do STF

Octavio Gallotti foi integrante do Supremo por 16 anos, de 1984 a 2000. Evaristo Sá / BG PRESS

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Octavio Gallotti morreu neste domingo (26), aos 95 anos, em Brasília. A causa da morte não foi informada. O velório, aberto ao público, será realizado nesta segunda-feira (27), das 10h às 17h, no Salão Branco do tribunal. O sepultamento está marcado para terça-feira (28), no Rio de Janeiro.

Gallotti integrou o Supremo durante 16 anos, de 1984 a 2000, e presidiu a Corte entre 1993 e 1995. Sua passagem pelo tribunal atravessou a promulgação da Constituição Federal de 1988 e os primeiros anos de construção da jurisprudência destinada a interpretar o novo texto constitucional.

Em nota, o STF destacou o rigor técnico, a independência dos julgamentos e a dedicação do ex-ministro ao serviço público. O presidente da Corte, Edson Fachin, afirmou que Gallotti deixou marcas na formação da jurisprudência e no fortalecimento das instituições democráticas. O vice-presidente, Alexandre de Moraes, disse que o magistrado honrou o tribunal com competência, seriedade e justiça.

Trajetória

Nascido no Rio de Janeiro em 27 de outubro de 1930, Luiz Octavio Pires e Albuquerque Gallotti formou-se em Direito, em 1953, pela então Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Três anos depois, ingressou como procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), instituição na qual construiria a primeira parte de sua trajetória pública.

Gallotti tomou posse como ministro do TCU em junho de 1973. Ainda naquele ano, exerceu a vice-presidência e, em 1974, comandou o tribunal. Em novembro de 1984, já nos meses finais da ditadura militar, chegou ao Supremo após ser indicado pelo então presidente João Figueiredo e ter o nome aprovado pelo Senado.

Na presidência do STF, ocupada de maio de 1993 a maio de 1995, assumiu interinamente a Presidência da República em duas ocasiões, durante viagens de Itamar Franco ao Exterior: de 13 a 15 de junho e de 4 a 6 de agosto de 1994. Também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por um breve período, entre março e maio de 1991.

Uma família ligada ao tribunal

Octavio Gallotti era filho de Luiz Gallotti, que também integrou e presidiu o Supremo, entre 1966 e 1968. Sua filha, Maria Isabel Gallotti, seguiu a carreira jurídica e tornou-se ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O magistrado deixou o STF em outubro de 2000, ao alcançar a idade-limite então prevista para a permanência no cargo. A vaga aberta por sua aposentadoria foi ocupada por Ellen Gracie, primeira mulher nomeada ministra do Supremo na história do país.