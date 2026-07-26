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Morre aos 95 anos Octavio Gallotti, ex-presidente do STF

Jurista atravessou quase cinco décadas de serviço público e ajudou a firmar a jurisprudência da Corte sob a Constituição de 1988

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