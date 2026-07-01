Moraes volta a pedir que PGR se manifeste sobre arma na casa de Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes é o relator do caso no STF. Luiz Silveira / STF / Divulgação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) volte a se manifestar sobre a apreensão de uma arma de fogo pertencente ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

Em despacho publicado nesta quarta-feira (1°), Moraes pede a PGR e a defesa de Bolsonaro que se pronunciem, em até 48 horas, sobre a apreensão da pistola Glock, calibre 9 milímetros, e de um carregador sobressalente encontrados em posse de um segurança de Bolsonaro. A defesa do ex-presidente assegura que a arma está registrada e que em nenhum momento a Justiça determinou a apreensão da pistola.

O ministro já tinha determinado, na última quarta-feira (24), que a PGR se manifestasse sobre o caso. Na quinta-feira, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou parecer à Corte dizendo que ainda não via falta grave na conduta de Bolsonaro, mas que o caso estava na fase inicial de investigação. ]

Finalização de inquérito

O novo pedido de Moraes à PGR ocorre logo após a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ter apresentado seu relatório final no inquérito que apura se o ex-presidente cometeu alguma irregularidade ou crime ao manter uma arma de fogo em sua casa, em Brasília.

No documento, a PCDF pediu o indiciamento do segurança de Bolsonaro, o segundo-sargento do Exército Estácio Leite da Silva Filho, por entender que o ex-presidente não cometeu nenhum crime ao manter, em casa, uma arma devidamente registrada, mesmo estando em prisão domiciliar.

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Apreensão da arma

Policiais militares do Distrito Federal apreenderam a pistola e o carregador sobressalente ao parar o veículo conduzido pelo segundo-sargento, durante uma blitz de rotina, realizada em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, na noite do último dia 15.

Conduzido até uma delegacia, Estácio Leite da Silva Filho se identificou como servidor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República e disse que a arma pertencia ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Assim que o caso se tornou público, o GSI divulgou uma nota à imprensa informando que não cuida da segurança do ex-presidente — feita por servidores públicos indicados pelo próprio ex-presidente — e que o militar flagrado transportando a arma de Bolsonaro não integra seu quadro funcional. Ainda segundo o órgão, o veículo parado na blitz policial também não pertence à instituição.