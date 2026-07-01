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Moraes volta a pedir que PGR se manifeste sobre arma na casa de Jair Bolsonaro

Pedido ocorre após a Polícia Civil do DF concluir que Bolsonaro não cometeu crime e pedir indiciamento de segurança do ex-presidente  

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Agência Brasil

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