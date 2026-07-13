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Moraes suspende visitas de Flávio a Jair Bolsonaro por 90 dias

Ministro encaminhou caso ao procurador-geral eleitoral para apuração de uma possível propaganda eleitoral antecipada

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