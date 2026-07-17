Política

Investigação

Moraes marca depoimento de Flávio sobre suspeita de calúnia contra Lula para dia 28 de julho

Em uma publicação nas redes sociais no início deste ano, o senador atribuiu ao presidente crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Estadão Conteúdo

Lavínia Kaucz

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS