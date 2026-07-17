Política

Após carta lida por Flávio
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Moraes mantém prisão domiciliar de Bolsonaro, mas suspende visitas sociais por 30 dias

Ex-presidente poderá receber apenas médicos, fisioterapeutas e advogados

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