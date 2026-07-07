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Moraes determina que Flávio Bolsonaro deponha à PF em caso de calúnia contra Lula

Decisão atende a uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que defendeu a necessidade de ouvir o parlamentar no âmbito da investigação

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