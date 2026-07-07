Moraes determina que Flávio Bolsonaro deponha à PF em caso de calúnia contra Lula

PF investiga suposta calúnia de Flávio Bolsonaro a Lula em postagem nas redes sociais. Bruno Todeschini / Agência RBS / Marcelo Camargo / Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), preste depoimento à Polícia Federal no prazo de até 10 dias. A oitiva ocorre no âmbito de uma investigação que apura a suposta prática de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A decisão atende a uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que defendeu a necessidade de ouvir o parlamentar. A investigação foi aberta em 13 de abril por determinação de Moraes, após pedido da Polícia Federal com parecer favorável da PGR.

O caso tem origem em uma publicação feita por Flávio Bolsonaro na rede social X em 3 de janeiro. Na postagem, o senador atribuiu ao presidente crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e ditaduras, além de fraudes eleitorais. O conteúdo também incluía imagens que associavam Lula ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acompanhadas da afirmação de que o chefe do Executivo brasileiro "será delatado".

Em relatório enviado ao STF, a Polícia Federal apontou que houve falsa imputação de crime ao presidente. Segundo a corporação, ao relacionar Lula a Maduro — citado como investigado por autoridades americanas por envolvimento com tráfico de drogas — o senador sugere que eventuais acusações seriam confirmadas por uma delação do líder venezuelano.