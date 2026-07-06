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Moraes determina que Exército entregue oito armas de Bolsonaro à Polícia Federal

Defesa do ex-presidente pediu autorização para transportar o armamento, mas ministro decidiu que a própria Força será responsável pelo procedimento

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Zero Hora

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