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Moraes dá 48 horas para defesa de Bolsonaro explicar vídeo com IA em convenção do PL

Mais cedo, a defesa do senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro negou que o vídeo criado por IA do ex-presidente seja um pedido de voto

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Zero Hora

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