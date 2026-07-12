Moraes concede prisão domiciliar a Márcio Poncio por doença grave

O pastor é investigado na Operação Unha e Carne da Polícia Federal. Redes Sociais / Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), substituiu a prisão preventiva do pastor e empresário Márcio Poncio por prisão domiciliar humanitária. A decisão, assinada no sábado (11), determina a soltura do investigado, mas mantém uma série de restrições para preservar o andamento da investigação.

Poncio estava preso desde 2 de julho, quando foi alvo da quinta fase da Operação Unha e Carne, da Polícia Federal (PF). A apuração investiga a atuação de organizações criminosas no Rio de Janeiro e suas possíveis conexões com agentes públicos. Ele é suspeito de ligação com a chamada "máfia do cigarro" e com um esquema de lavagem de dinheiro.

O principal fundamento para a mudança foi o estado de saúde do empresário. Segundo um relatório médico apresentado pela defesa, Poncio convive desde 2013 com retocolite ulcerativa grave, doença inflamatória intestinal crônica, progressiva e sem cura conhecida.

O documento informa que ele passou por uma cirurgia para a retirada total do intestino grosso e do reto e precisa de acompanhamento especializado contínuo, além de tratamentos hospitalares periódicos. Moraes considerou que o quadro exige cuidados específicos e classificou a situação como excepcional.

A gravidez de alto risco da esposa do investigado também foi levada em conta. A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se favoravelmente à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, sob o argumento de que as buscas, apreensões e medidas patrimoniais já executadas reduzem os riscos para a investigação.

Tornozeleira, redes sociais e visitas restritas

A prisão domiciliar não afasta o monitoramento judicial. Poncio deverá usar tornozeleira eletrônica e permanecer nos endereços informados à Justiça.

Ele também está proibido de manter contato com os demais investigados, usar redes sociais ou receber visitas. As únicas exceções são os advogados constituídos e pessoas previamente autorizadas pelo STF.

Moraes determinou ainda a entrega dos passaportes e a suspensão de eventuais registros ou autorizações relacionados a armas de fogo. Deslocamentos para atendimentos médicos deverão ser autorizados previamente. Em situações de urgência, a saída terá de ser justificada à Corte em até 48 horas.

O descumprimento de qualquer uma das medidas poderá levar ao retorno de Poncio a uma unidade prisional.

Investigação apura vínculos com o crime organizado

A Operação Unha e Carne começou em dezembro de 2025, a partir da investigação de um possível vazamento de informações sigilosas sobre ações policiais contra o Comando Vermelho. Conforme a PF, os dados teriam prejudicado operações e beneficiado pessoas ligadas à facção.

Com o avanço das apurações, os investigadores passaram a analisar possíveis vínculos entre integrantes da nova cúpula do jogo do bicho, empresários e agentes dos poderes Executivo e Legislativo do Rio de Janeiro.

Na fase que levou à prisão de Poncio, também foram expedidos mandados contra o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, e o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Rodrigo Bacellar. Os dois já estavam presos. A operação ainda cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de até R$ 22 milhões em bens e valores.

Poncio foi localizado em um flat na Barra da Tijuca. Segundo as investigações, ele teria ligação com o grupo comandado por Adilsinho, apontado pelas forças de segurança como um dos chefes do jogo do bicho e do comércio clandestino de cigarros na Região Metropolitana do Rio. A defesa nega envolvimento do pastor com atividades criminosas.

Quem é Márcio Poncio

Márcio Poncio é empresário do ramo do tabaco e fundador da Igreja da Nuvem. Ele é pai da deputada estadual Sarah Poncio (Solidariedade-RJ) e do cantor Saulo Poncio.