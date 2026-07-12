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Moraes concede prisão domiciliar a Márcio Poncio por doença grave

Pastor seguirá monitorado por tornozeleira e terá de entregar passaportes, deixar redes sociais e evitar contato com outros investigados

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