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Moraes autoriza Braga Netto a fazer cursos EAD e ter pena descontada por leitura

Permissão foi concedida após confirmação de estrutura adequada para supervisionar detento em aulas e programa de leitura

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Estadão Conteúdo

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