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Moraes arquiva investigação contra Bolsonaro no caso "Abin Paralela"

Ministro entendeu que condenação do ex-presidente na trama golpista já inclui acusação pelo uso ilegal da agência durante governo

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Agência Brasil

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