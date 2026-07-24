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Já afastado por importunação sexual, ministro do STJ Marco Buzzi vira alvo do STF por suspeita de venda de sentenças

Em nota, defesa do magistrado nega qualquer irregularidade. Investigação da Polícia Federal foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin

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