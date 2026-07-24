Já afastado por importunação sexual, ministro do STJ Marco Buzzi vira alvo do STF por suspeita de venda de sentenças

Em fevereiro deste ano, o STJ decidiu, por unanimidade, afastar o ministro, denunciado por importunação sexual contra duas pessoas. Gustavo Lima / STJ

O ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é alvo de um inquérito da Polícia Federal da PF autorizado pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que apura suspeitas de venda de sentenças. Ele está afastado do cargo desde fevereiro por denúncias de importunação sexual.

Segundo o g1, os investigadores apontaram ao STF a presença de menções a familiares de Buzzi em material reunido na Operação Sisamnes, que apura desde novembro de 2024 um esquema de venda de sentença no STF.

A partir da autorização do ministro do Supremo, a PF analisa dados para verificar se há indícios contra o ministro e seus familiares.

Em nota, a defesa de Buzzi negou qualquer irregularidade. "O ministro Buzzi não tem relação com atividades de nenhum de seus familiares, ao contrário, é impedido de exercer função de juiz em casos que familiares atuem. Não tem conhecimento de andamentos do caso em tela, tampouco figura como investigado".

Importunação sexual

Em fevereiro deste ano, o STJ decidiu, por unanimidade, afastar o ministro, denunciado por importunação sexual contra duas pessoas.

A investigação foi aberta em 4 de fevereiro, após uma jovem de 18 anos relatar que teria sido vítima de importunação sexual por parte do magistrado durante o recesso judiciário, em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Dias depois, uma segunda vítima apresentou denúncia contra o magistrado. A identidade dela e as circunstâncias do suposto episódio permanecem sob sigilo.