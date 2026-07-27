Ministro da Fazenda chama Milei de "palhaço" e diz que Brasil está melhor que a Argentina

Dario Durigan concedeu entrevista à Rádio Jornal nesta segunda. Lula Marques / Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, classificou o presidente da Argentina, Javier Milei, como "palhaço" ao comentar sobre as falas do chefe de Estado do país vizinho com ataques ao governo brasileiro nesta segunda-feira (27).

Em entrevista para a Rádio Jornal, de Pernambuco, Durigan disse que o Brasil está melhor que o país argentino e reforçou os indicadores positivos da economia brasileira, valorizando números do desemprego, da inflação e recordes na balança comercial, assim como safra expressiva e desmatamento em queda.

— O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta — declarou o ministro.

Na convenção do PL que confirmou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência no último sábado (25), Milei proferiu ofensas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O presidente argentino chamou Moraes de "lixo careca" ao comentar não ter sido autorizado pelo ministro a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar. Ele ainda criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem classificou como "presidiário".

Além de nota emitida pelo STF, que classificou a declaração do argentino como uma "referência desrespeitosa", o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, foi chamado pelo Itamaraty para consultas sobre a relação entre os dois países. Não há prazo para seu retorno.

Na diplomacia, a convocação de um embaixador para consultas é um gesto que sinaliza insatisfação do governo.



