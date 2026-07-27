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Ministro da Fazenda chama Milei de "palhaço" e diz que Brasil está melhor que a Argentina

Declaração ocorreu após o presidente argentino atacar o governo brasileiro, Alexandre de Moraes e Lula durante evento do PL no fim de semana

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