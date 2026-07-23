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Michelle responde a pedido de desculpas de Flávio Bolsonaro: "Todos nós cometemos erros"

As declarações acontecem após uma série de desgastes entre a família Bolsonaro nas últimas semanas

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