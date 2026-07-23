Michelle responde a pedido de desculpas de Flávio Bolsonaro: "Todos nós cometemos erros"

Polêmica entre Flávio e Michelle Bolsonaro gerou crise no PL. @michellebolsonaro / Instagram / Andressa Anholete / Agência Senado

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se manifestou sobre o vídeo do senador e pré-candidado à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) pedindo desculpas nesta quinta-feira (23).

— Flávio, eu assisti seu vídeo e recebi suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade, você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano — disse.

As declarações acontecem após uma série de desgastes entre a família Bolsonaro nas últimas semanas.

Mais cedo, também em publicação nas redes sociais, além de elogiar o trabalho de Michelle no PL Mulher, Flávio fez um apelo para que a ex-primeira-dama apoie a sua candidatura à Presidência da República.

— Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. E mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. (...) Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai — disse Flávio.

Em resposta, Michelle afirmou estar disposta a "sentar" e "conversar" com o enteado:

— Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil. Façamos isso pelo nosso maior líder Jair Bolsonaro.

Tensão na família Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais, em 24 de junho, criticando o enteado. No relato, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz ter sido "apunhalada" nas negociações por apoios no Ceará.

— Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes (deputado federal do PL-CE). E, em consequência, apoiando a aliança com o homem (Ciro Gomes) que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nazistoides. (...) Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio, procurei uma ligação perdida, procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação — disse Michelle.

A ex-primeira-dama disse ter tentado contato com Flávio, dizendo ter sido desrespeitada pelo enteado.

— Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política — contou Michelle.

Michelle deixa presidência do PL Mulher

Michelle deixou o comando do PL Mulher, a ala feminina do partido, no dia 30 de junho.

Michelle anunciou a decisão após reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O político adiantou o retorno dos Estados Unidos, onde foi acompanhar a Copa do Mundo, para articular uma conciliação entre a ex-primeira-dama e Flávio, como mostrou a colunista de GZH Kelly Matos.