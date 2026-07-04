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Redução de danos
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Michelle Bolsonaro tenta conter repercussão negativa após elogio a programa de Lula

Em publicação nas redes sociais, ex-primeira-dama defende que pauta de apoio a pessoas com deficiência está acima de ideologias ou partidos políticos

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Agência Estado

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