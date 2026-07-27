Lula é questionado sobre Javier Milei e responde: "Quem é esse cara?"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou quando indagado por jornalistas, nesta segunda-feira (27), sobre as críticas dirigidas a ele pelo presidente argentino, Javier Milei.
— Quem é esse cara? — respondeu o petista, em tom de brincadeira.
Lula se dirigia ao Palácio do Itamaraty para recepção ao presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, que está em visita oficial ao Brasil.
No sábado (25), Milei dirigiu uma série de ofensas a Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, enquanto participava da convenção do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.
O presidente argentino se referiu ao petista como "presidiário" e "ladrão", e xingou Moraes de "lixo careca".