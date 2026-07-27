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Lula é questionado sobre Javier Milei e responde: "Quem é esse cara?"

Em discurso na convenção do PL, presidente argentino dirigiu críticas e ofensas ao mandatário brasileiro e ao ministro Alexandre de Moraes

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Estadão Conteúdo

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