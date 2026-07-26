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Lula diz que tarifaço é erro estratégico e que alegações de Trump são infundadas: "Ninguém nos derrotará com mentiras"

Presidente publicou artigo no jornal The Washington Post defendendo o Pix, a atuação contra redes sociais e a soberania brasileira

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