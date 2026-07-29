Lula diz que não é louco de brigar com EUA e China: "Não tenho os aviões, os tanques, as bombas e o dinheiro que eles têm" 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Niterói, no Rio de Janeiro, nesta terça-feria (28). Na ocasião, afirmou que não é "louco" para brigar com os Estados Unidos e a China.
— Você acha que eu quero brigar com a China? Eu não sou louco. Você acha que eu quero brigar com os Estados Unidos? Eu não sou louco. Eu não sou louco — afirmou o presidente.
— Eu não tenho os aviões, os tanques, as bombas e o dinheiro que eles têm, nem o conhecimento científico e tecnológico que eles têm. E ao invés de ficar brigando, eu quero derrotá-los estudando, investindo e pesquisando mais do que eles — disse.
Lula também disse que não fará promessas em sua campanha para a reeleição:
— Eu sou presidente da República, não posso fazer promessas em uma campanha. Se vocês tiverem que votar, votem pelo que eu fiz, e não pelo que eu vou fazer. Porque o que eu fiz é certeza, o que eu vou fazer, não é. A certeza é uma relação de confiança.
Governo interino no RJ
O presidente disse que o governador interino do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, "pode fazer, no cargo de governador provisório, aquilo que nenhum eleito será capaz de fazer".
— É o milagre da política, é o improvável acontecer na vida da gente. Muitos governadores eleitos jamais teriam coragem de vir numa SBPC. E muitos candidatos a presidentes e a governadores também não terão coragem de vir — disse Lula a Couto.
O desembargador assumiu o governo do RJ após o esvaziamento da linha sucessória do cargo no Estado. O ex-governador Cláudio Castro renunciou às vésperas da sua condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O vice-governador deixou o cargo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). O presidente da Assembleia Legislativa (Alerj) foi afastado por decisões judiciais.