Lula diz que não é louco de brigar com EUA e China: "Não tenho os aviões, os tanques, as bombas e o dinheiro que eles têm" 

Lula afirma que não fará promessas em sua campanha para a reeleição. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Niterói, no Rio de Janeiro, nesta terça-feria (28). Na ocasião, afirmou que não é "louco" para brigar com os Estados Unidos e a China.

— Você acha que eu quero brigar com a China? Eu não sou louco. Você acha que eu quero brigar com os Estados Unidos? Eu não sou louco. Eu não sou louco — afirmou o presidente.

— Eu não tenho os aviões, os tanques, as bombas e o dinheiro que eles têm, nem o conhecimento científico e tecnológico que eles têm. E ao invés de ficar brigando, eu quero derrotá-los estudando, investindo e pesquisando mais do que eles — disse.

Lula também disse que não fará promessas em sua campanha para a reeleição:

— Eu sou presidente da República, não posso fazer promessas em uma campanha. Se vocês tiverem que votar, votem pelo que eu fiz, e não pelo que eu vou fazer. Porque o que eu fiz é certeza, o que eu vou fazer, não é. A certeza é uma relação de confiança.

Governo interino no RJ

O presidente disse que o governador interino do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, "pode fazer, no cargo de governador provisório, aquilo que nenhum eleito será capaz de fazer".

— É o milagre da política, é o improvável acontecer na vida da gente. Muitos governadores eleitos jamais teriam coragem de vir numa SBPC. E muitos candidatos a presidentes e a governadores também não terão coragem de vir — disse Lula a Couto.