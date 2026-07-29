Política

No Rio de Janeiro

Lula diz que não é louco de brigar com EUA e China: "Não tenho os aviões, os tanques, as bombas e o dinheiro que eles têm" 

Durante evento, o presidente destacou a importância do investimento em ciência para competir com grandes potências globais

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Estadão Conteúdo

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